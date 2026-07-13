2026-07-13, 12:35 Michał Zaręba/DW

Salmonella w toruńskim żłobku. Dzieci z objawami zatrucia trafiły do szpitala/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Przedszkolaki miały wysoką gorączkę, wymiotowały. Służby sanitarne sprawdzają, czy źródłem zakażenia salmonellą był posiłek dostarczany przez firmę cateringową – potwierdził Polskiemu Radiu PiK rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, Łukasz Betański.

Sześcioro dzieci z objawami zatrucia trafiło do toruńskiego szpitala. Dyrekcja żłobka przekazała Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Toruniu listę podopiecznych potencjalnie narażonych na zakażenie.



- Tym samym pracownicy mogli rozpocząć prowadzenie ponad 50 wywiadów epidemiologicznych z rodzicami dzieci - mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, Łukasz Betański. - Równolegle trwa kontrola interwencyjna w firmie cateringowej, która dostarczała posiłki do placówki. Zostały tam pobrane wymazy sanitarne. Zostaną zbadane pod kątem salmonelli. Podobnie też kontrolowany będzie dzisiaj (13 lipca - przyp. red.) żłobek, gdzie posiłki były porcjowane i wydawane do spożycia - dodaje.



Dyrekcja placówki zapewnia, że współpracuje z sanepidem. Ostatnia kontrola odbyła się tam niespełna dwa tygodnie temu i nie wykazała żadnych nieprawidłowości.