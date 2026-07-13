2026-07-13, 10:00 Monika Siwak/DW

Jest wyrok w sprawie pobitego na śmierć rocznego Grzesia z bydgoskiego Fordonu/ Fot. Monika Siwak

Decyzja Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w tej bulwersującej sprawie zapadł w poniedziałek, 13 lipca. Grześ zmarł we wrześniu 2024 roku.

Łącznie dwa lata więzienia dla matki i 15 lat więzienia dla jej partnera - taki wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy w sprawie pobitego na śmierć ponad rocznego Grzesia z bydgoskiego Fordonu.

Do tragedii doszło we wrześniu 2024 roku.

Półtora roku pozbawienia wolności sąd orzekł wobec matki za notoryczne wyzywanie swojej pierwszej dwójki dzieci i krzyczenie na nie. Katarzyna B. straciła prawa rodzicielskie wobec córki i syna, którzy trafili do rodziny zastępczej.



- Oskarżona była złą matką, niczego się nie nauczyła - mówił sędzia Marek Kryś. - Karmiła dziecko tylko kaszką, nie robiła mu obiadów, jego rozwój był zaniedbany, nie ruszało się adekwatnie do wieku - dodał.



Rok więzienia orzeczono wobec niej za potrząsanie Grzesiem , co mogło powodować wylewy do oczu. W momencie powstania obrażeń między innymi głowy, które spowodowały śmierć chłopca, kobiety nie było w domu.



Na 15 lat więzienia za pobicie Grzesia skazany został Fabian P., który był wtedy w domu z dzieckiem.





- Oskarżonej nie było 6-8 godzin w domu. (Fabian P. - przyp. red.) nie wspomina, aby Grzesia w tym czasie przewinął, nakarmił, napoił. Grześ mógł zapłakać, bo może był głodny, może chciał być przewinięty, a tylko to mógł zrobić. W tego typu sytuacjach, jeżeli osoba nie jest przygotowana do opieki nad małym dzieckiem, reaguje agresją.

Sąd nie znalazł żadnej innej możliwości wytłumaczenia obrażeń Grzesia, aniżeli to, że oskarżony w sposób świadomy go pobił - mówił sędzia Marek Kryś.









Przypomnijmy: do tragedii doszło we wrześniu 2024 roku. Nieprzytomny 13-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Zmarł po sześciu dniach. Od razu aresztowano Katarzynę B. i jej partnera Fabiana P. W chwili zatrzymania byli pod wpływem narkotyków.



Sąd na poczet wyroku zaliczył czas aresztu obojga i przedłużył o trzy miesiące areszt wobec Fabiana P. Nie został on doprowadzony na publikację wyroku. Nie przyszła też matka zmarłego Grzesia. Wyrok nie jest prawomocny.Przypomnijmy: do tragedii doszło we wrześniu 2024 roku. Nieprzytomny 13-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Zmarł po sześciu dniach. Od razu aresztowano Katarzynę B. i jej partnera Fabiana P. W chwili zatrzymania byli pod wpływem narkotyków.

Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.