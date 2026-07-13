Jest wyrok w sprawie pobitego na śmierć rocznego Grzesia z bydgoskiego Fordonu
Decyzja Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w tej bulwersującej sprawie zapadł w poniedziałek, 13 lipca. Grześ zmarł we wrześniu 2024 roku.
- Łącznie dwa lata więzienia dla matki i 15 lat więzienia dla jej partnera - taki wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy w sprawie pobitego na śmierć ponad rocznego Grzesia z bydgoskiego Fordonu.
- Do tragedii doszło we wrześniu 2024 roku.
- Oskarżona była złą matką, niczego się nie nauczyła - mówił sędzia Marek Kryś. - Karmiła dziecko tylko kaszką, nie robiła mu obiadów, jego rozwój był zaniedbany, nie ruszało się adekwatnie do wieku - dodał.
Rok więzienia orzeczono wobec niej za potrząsanie Grzesiem, co mogło powodować wylewy do oczu. W momencie powstania obrażeń między innymi głowy, które spowodowały śmierć chłopca, kobiety nie było w domu.
Na 15 lat więzienia za pobicie Grzesia skazany został Fabian P., który był wtedy w domu z dzieckiem.
Przypomnijmy: do tragedii doszło we wrześniu 2024 roku. Nieprzytomny 13-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Zmarł po sześciu dniach. Od razu aresztowano Katarzynę B. i jej partnera Fabiana P. W chwili zatrzymania byli pod wpływem narkotyków.