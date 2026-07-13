Kujawsko-Pomorskie. Trwają kontrole służb w obozach harcerskich [zdjęcia]

2026-07-13, 06:50 TB

Podczas kontroli mundurowi sprawdzili m.in. warunki bezpieczeństwa panujące na obozie. / Fot. Materiały policji

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu wspólnie ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej odwiedzają miejsca zorganizowanego wypoczynku.

W lipcu na terenie nadleśnictwa Dąbrowa oraz Trzebciny zaplanowano cztery obozy harcerskie. W trosce o uczestników przedstawiciele służb weryfikują, czy organizatorzy dopełnili formalności, a harcerze mają zapewnioną fachową opiekę.



Podczas kontroli mundurowi sprawdzają m.in. warunki bezpieczeństwa na terenie obozów, drogi dojazdowe dla służb ratunkowych. Funkcjonariusze omawiają też sposób ewakuacji i przypominają jak zachować się podczas burz, silnego wiatru oraz innego zagrożenia.