Koniec akcji! Złapano ostatniego uciekiniera ze stada byków

2026-07-12, 15:41 Michał Zaręba / TB

Łącznie z gospodarstwa uciekło 31 byków. / Fot. FB Powiat Toruński

Polskie Radio PiK dowiedziało się od przedstawiciela Starostwa Powiatowego, że ostatni z poszukiwanych był na polu słonecznika niedaleko Miejsca Obsługi Podróżnych przy autostradzie A1.

31 zwierząt uciekło w poniedziałek (6.07.) z gospodarstwa w gminie Chełmża. Jak informował wcześniej wójt gminy - jeden z nich nie przeżył. W akcję poszukiwawczą zaangażowane były służby - między policja i strażacy ochotnicy z Toporzyska.



Do tematu wrócimy w poniedziałkowej audycji „Popołudnie z reportażem”, w której opowiemy o kulisach tej nietypowej akcji poszukiwawczej.