Inowrocław ma nowy pomnik. Tak było podczas jego odsłonięcia

2026-07-12, 18:02 Marcin Glapiak / TB

Tak prezentuje się nowy pomnik w Inowrocławiu. / Fot. Marcin Glapiak

W inowrocławskich Mątwach odbyła się uroczystość upamiętniająca bratobójczą bitwę z 1666 roku.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było odsłonięcie pomnika w kształcie rozdartej polskiej flagi z napisem „Ku przestrodze." Wydarzenie poprzedziło widowisko historyczne



Przypomnijmy, że w bitwie pod Mątwami w 1666 roku wojska zbuntowanej szlachty pod wodzą hetmana Jerzego Sebastiana Lubomirskiego dokonały rzezi na wojskach królewskich. Jak szacują historycy - zginęło wówczas 4 tysiące żołnierzy.