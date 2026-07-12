Inowrocław ma nowy pomnik. Tak było podczas jego odsłonięcia

2026-07-12, 18:02  Marcin Glapiak / TB
Tak prezentuje się nowy pomnik w Inowrocławiu. / Fot. Marcin Glapiak

Tak prezentuje się nowy pomnik w Inowrocławiu. / Fot. Marcin Glapiak

W inowrocławskich Mątwach odbyła się uroczystość upamiętniająca bratobójczą bitwę z 1666 roku.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było odsłonięcie pomnika w kształcie rozdartej polskiej flagi z napisem „Ku przestrodze." Wydarzenie poprzedziło widowisko historyczne

Przypomnijmy, że w bitwie pod Mątwami w 1666 roku wojska zbuntowanej szlachty pod wodzą hetmana Jerzego Sebastiana Lubomirskiego dokonały rzezi na wojskach królewskich. Jak szacują historycy - zginęło wówczas 4 tysiące żołnierzy.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

Święto Powiatu Włocławskiego pełne smaku. Niesamowite specjały przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich

Święto Powiatu Włocławskiego pełne smaku. Niesamowite specjały przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich

2026-07-12, 20:40
Marsz Pamięci Ofiar Wołynia przeszedł ulicami Torunia

Marsz Pamięci Ofiar Wołynia przeszedł ulicami Torunia

2026-07-12, 19:31
Koniec akcji Złapano ostatniego uciekiniera ze stada byków

Koniec akcji! Złapano ostatniego uciekiniera ze stada byków

2026-07-12, 15:41
Konie opanowały Płużnicę. To tradycja tej wsi [zdjęcia wideo]

Konie opanowały Płużnicę. To tradycja tej wsi [zdjęcia + wideo]

2026-07-12, 14:29
Tragiczny finał kąpieli nad Jeziorem Wielkim. Nie żyją dwie osoby [AKTUALIZACJA]

Tragiczny finał kąpieli nad Jeziorem Wielkim. Nie żyją dwie osoby [AKTUALIZACJA]

2026-07-12, 12:59
Zmarł prof. Janusz Ostoja-Zagórski, były rektor UKW w Bydgoszczy

Zmarł prof. Janusz Ostoja-Zagórski, były rektor UKW w Bydgoszczy

2026-07-12, 11:31
Kolej żelazna w Bydgoszczy ma już 175 lat. W Izbie Tradycji Kolei można było przenieść się w czasie

Kolej żelazna w Bydgoszczy ma już 175 lat. W Izbie Tradycji Kolei można było przenieść się w czasie

2026-07-12, 10:55
Śmiertelne potrącenie w Toruniu. Zginęła 70-latka na wózku inwalidzkim

Śmiertelne potrącenie w Toruniu. Zginęła 70-latka na wózku inwalidzkim

2026-07-12, 09:01
Śmiertelny wypadek w Toruniu. Nie żyją dwie osoby, dwie nadal są w szpitalu

Śmiertelny wypadek w Toruniu. Nie żyją dwie osoby, dwie nadal są w szpitalu

2026-07-12, 08:31

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę