Inowrocław ma nowy pomnik. Tak było podczas jego odsłonięcia
W inowrocławskich Mątwach odbyła się uroczystość upamiętniająca bratobójczą bitwę z 1666 roku.
Punktem kulminacyjnym wydarzenia było odsłonięcie pomnika w kształcie rozdartej polskiej flagi z napisem „Ku przestrodze." Wydarzenie poprzedziło widowisko historyczne
Przypomnijmy, że w bitwie pod Mątwami w 1666 roku wojska zbuntowanej szlachty pod wodzą hetmana Jerzego Sebastiana Lubomirskiego dokonały rzezi na wojskach królewskich. Jak szacują historycy - zginęło wówczas 4 tysiące żołnierzy.