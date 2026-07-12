Nakielska policja zna już tożsamość kobiety, która utonęła w Jeziorze Wielkim

2026-07-12, 12:59 Sława Skibińska-Dmitruk / TB

Dwie osoby tonęły w jeziorze w Samsieczynku. Jedna z nich nie żyje. / Fot. Nadgoplański WOPR Kruszwica

Do tragedii, o której informowaliśmy już wcześniej w Polskim Radiu PiK, doszło w sobotę (11.07.) w miejscowości Samsieczynek.

- Ciało zauważył mieszkaniec Bydgoszczy, który łowił ryby z łodzi. Na miejscu skierowano służby ratunkowe - mówi sierż. Natalia Cegielska z nakielskiej policji. - Po wydobyciu ciała stwierdzono, że kobieta nie żyje.



Ustalono, że zmarłą jest 53-letnia mieszkanka gminy Mrocza.



Wcześniej w tym samym jeziorze tonął 32-latek. Mężczyzna został wydobyty z wody przez strażaków. Znajdował się 5 metrów od brzegu. Przywrócono mu funkcje życiowe i trafił do szpitala.