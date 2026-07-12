Nocny pożar przy ulicy Łokietka w Bydgoszczy [wideo]

2026-07-12, 08:07 Marcin Kupczyk / TB

Pożar w pustostanie przy ul. Łokietka w Bydgoszczy. / Fot. Marcin Kupczyk

Ogień pojawił się w sobotę (11.07.) przed godz. 23 w pustostanie znajdującym się za niezamieszkałą kamienicą należącą do miasta.

Na miejscu działały trzy zastępy strażaków. Według ich relacji nikt nie został poszkodowany, ale w późnych godzinach wieczornych trwało przeszukiwanie pogorzeliska.



Strażacy nie wykluczają, że było to dzieło podpalacza.