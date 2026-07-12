Święto Powiatu Włocławskiego pełne smaku. Niesamowite specjały przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich

2026-07-12, 20:40  Radosław Jagieła/JW
Sobota była ostatnim dniem Święta Powiatu Włocławskiego /fot. Radosław Jagieła

Sobota była ostatnim dniem Święta Powiatu Włocławskiego /fot. Radosław Jagieła

W głównej roli podczas Festiwalu Smaków w Kruszynie wystąpiły Koła Gospodyń Wiejskich. Panie przygotowały między innymi potrawy z gęsiny.

- Przygotowałyśmy konfitowane udo gęsie. Wystarczy zamarynować gęś na całą noc w soli i w pieprzu, a następnego dnia cztery godziny na bardzo wolnym ogniu w gęsim smalcu. Mięsko po prostu się konfituje, czyli sobie tak powoli powiem, że tak pyrka w tym smalcu - mówi jedna z gospodyń

- Rolada z gęsi. Mięso z gęsi rozbijamy na równy płat, później nacieramy przyprawami: solą, pieprzem, czosnkiem, ziołami. Później następnie zwijamy ciasno w roladę, owijamy sznurkiem, obsmażamy na smalcu z gęsi z każdej strony. Pieczemy w piekarniku przez około 90 minut - podpowiada kolejna.

- Przygotowałyśmy pierogi z farszem z gęsiny. Mięsko trzeba drobniutko zmielić na grubszej maszyneczce. I oczywiście ciasto. Ciasto musi być mąka zaparzane gorącą wodą, masełko. Mieszamy wszystko. Dodajemy żółtka, tylko żółtka. Wyrabiamy. Jest wspaniałe ciasto. Lepi się, nie łamie. Wrzucamy na wrzątek. Są pierożki - podkreśla inna gospodyni.

Przepisów wysłuchał nasz reporter Radosław Jagieła. Potrawy z gęsiny były oceniane przez uznanych kucharzy na czele z legendarnym Kurtem Schellerem. Panie rywalizowały też w drugim konkursie - na najlepszy smalec kujawski.

Relacja Radosława Jagieły

Sobota była ostatnim dniem Święta Powiatu Włocławskiego /fot. Radosław Jagieła Sobota była ostatnim dniem Święta Powiatu Włocławskiego /fot. Radosław Jagieła Sobota była ostatnim dniem Święta Powiatu Włocławskiego /fot. Radosław Jagieła Sobota była ostatnim dniem Święta Powiatu Włocławskiego /fot. Radosław Jagieła Sobota była ostatnim dniem Święta Powiatu Włocławskiego /fot. Radosław Jagieła

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