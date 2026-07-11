Postępuje akcja poszukiwania byków w powiecie toruńskim. Szukają już tylko jednego osobnika - ustaliło Polskie Radio PiK

2026-07-11, 18:30  Michał Zaręba/JW
Jeszcze jeden byk pozostaje na wolności/fot. Facebook/Powiat Toruński

Jeszcze jeden byk pozostaje na wolności/fot. Facebook/Powiat Toruński

Już tylko jeden byk ze stada, które w poniedziałek uciekło z gospodarstwa w gminie Chełmża, pozostaje na wolności - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Służby między strażacy OSP przeczesują teren z wykorzystaniem m.in. dronów.

O wyjaśnienie tej sytuacji poprosiliśmy Michała Barczykowskiego, lekarz weterynarii z Bydgoszczy, znanego w internecie jak sieci jako CowDoctor.

- Krowy, byki, czyli ogólnie bydło, są zwierzętami stadnymi i mają osobniki alfa tak zwane. Osobnik alfa to jest ten osobnik, który jest najmocniejszy, tak? To jest prezes całej spółki. Prawdopodobnie ten prezes stwierdził, że trzeba ruszyć na miasto, mówiąc kolokwialnie. Chciał po prostu uciec. Czasami krowy uciekają. Wiadomo, że to są zwierzęta, które na wolności w Stanach przemierzały bardzo duże odległości i one czasami po prostu wychodzą. Generalnie jeżeli pójdzie osobnik alfa, to pójdzie za nim całe stado. Nie można tego wiązać z tym, że miały źle lub szukały jedzenia lub czegokolwiek. To nie tak - podkreśla.

Z gospodarstwa uciekło w sumie 31 byków. Do tego tematu wrócimy także w poniedziałkowej audycji „Popołudnie z Reportażem”.

Mówi Michał Barczykowski

Region

Tamta historia nie może nam przysłaniać teraźniejszości. Ofiary Rzezi Wołyńskiej upamiętniono w Inowrocławiu

„Tamta historia nie może nam przysłaniać teraźniejszości". Ofiary Rzezi Wołyńskiej upamiętniono w Inowrocławiu

2026-07-11, 20:00
Wszedł do wody i zaczął się topić. Akcja ratunkowa na jeziorze w Samsieczynku, niedaleko Nakła

Wszedł do wody i zaczął się topić. Akcja ratunkowa na jeziorze w Samsieczynku, niedaleko Nakła

2026-07-11, 17:34
Żołnierze mianowani na pierwszy stopień oficerski na Rynku Staromiejskim w Toruniu. To zaszczytna funkcja

Żołnierze mianowani na pierwszy stopień oficerski na Rynku Staromiejskim w Toruniu. „To zaszczytna funkcja"

2026-07-11, 15:30
Na bydgoskim Błoniu pobili i okradli mężczyznę. Zatrzymana kobieta wpadła jeszcze za narkotyki

Na bydgoskim Błoniu pobili i okradli mężczyznę. Zatrzymana kobieta „wpadła” jeszcze za narkotyki

2026-07-11, 14:00
Pływanie, bieganie, kolarstwo. Enea Bydgoszcz Triathlon to największa impreza w Polsce [zdjęcia, wideo]

Pływanie, bieganie, kolarstwo. Enea Bydgoszcz Triathlon to największa impreza w Polsce [zdjęcia, wideo]

2026-07-11, 12:30
W Bydgoszczy jest co robić. Sprawdziliśmy, jakie atrakcje przygotowało Muzeum Okręgowe

W Bydgoszczy jest co robić. Sprawdziliśmy, jakie atrakcje przygotowało Muzeum Okręgowe

2026-07-11, 11:00
Choceń ma zostać miastem. Rząd opublikował założenia projektu

Choceń ma zostać miastem. Rząd opublikował założenia projektu

2026-07-11, 09:30
Dwa nocne wypadki w regionie. W Brzozie jedna osoba ranna po dachowaniu auta dostawczego

Dwa nocne wypadki w regionie. W Brzozie jedna osoba ranna po dachowaniu auta dostawczego

2026-07-11, 08:18
Dawny kościół w Wieldządzu ma nowego właściciela. Ma tam powstać SPA [zdjęcia]

Dawny kościół w Wieldządzu ma nowego właściciela. Ma tam powstać SPA [zdjęcia]

2026-07-11, 08:00

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę