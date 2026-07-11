Wszedł do wody i zaczął się topić. Akcja ratunkowa na jeziorze w Samsieczynku, niedaleko Nakła

2026-07-11, 17:34  JW/Marcin Kupczyk
Mężczyzna wszedł do wody i zagninął / zdj. ilustracyjne fot. Nadgoplańskie WOPR Kruszwica/Facebook

Mężczyzna wszedł do wody i zagninął / zdj. ilustracyjne fot. Nadgoplańskie WOPR Kruszwica/Facebook

Strażacy i ratownicy medyczny interweniowali nad jeziorem w Samsieczynku, w powiecie nakielskim. Tam mężczyzna zniknął pod wodą.

Służby przeszukiwały teren i po kilku minutach około 32-letni mężczyzna został odnaleziony 5 metrów od brzegu przez jednego ze strażaków. Na szczęście jego reanimacja udała się. Mężczyzna trafił do szpitala.

- Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów podjęto udaną próbę wydobycia osoby spod wody. Po wydobyciu podjęto czynności resuscytacyjne. Te czynności zakończyły się przywróceniem tętna poszkodowanemu ze wspomaganym oddechem. Został zabrany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Bydgoszczy - informuje st. kpt. Bartosz Walkowiak z KP PSP w Nakle nad Notecią.

Do zdarzenia doszło krótko po godzinie 16.00.

Mówi st. kpt. Bartosz Walkowiak

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