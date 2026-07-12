Kolej żelazna w Bydgoszczy ma już 175 lat. W Izbie Tradycji Kolei można było przenieść się w czasie

2026-07-12, 10:55 Monika Siwak/JW

Z okazji rocznicy można było odwiedzić Izbę Tradycji Kolejnictwa w Bydgoszczy /fot. Franciszek Konieczka

Pokierować pociągiem na symulatorze, dotknąć kilkudziesięcioletnich biletów-kartoników czy telefonów, którymi dróżnicy powiadamiali, że pociąg przejechał przez przejazd - można było w sobotę w Izbie Tradycji Kolei przy ul. Unii Lubelskiej w Bydgoszczy.

W ramach obchodów 175-lecia kolei żelaznej w mieście, chętni podróżowali starym autobusem Ikarus i oglądali pamiątki oraz urządzenia w Izbie. Reporterka Polskiego Radia PiK spróbowała roli maszynistki pod okiem wolontariuszy z Technikum Kolejowego i Stowarzyszenia Miłośników Kolei.



- Co 60 sekund czuwak się aktywuje i maszynista musi potwierdzić swoją czujność, naciskając przycisk właśnie czuwak. Gdy maszyniście coś by się stało, to po prostu lokomotywa sama się zatrzyma. To jest symulator lokomotywy spalinowej SU45, potocznie zwanej Fiat - wyjaśnia wolontariusz.



- Na każdej najmniejszej stacji stała szafka na bilety. Dokładnie odcinki były opisane na tym. Nawet krążą takie anegdotki opowiadane przez emerytowanych kolejarzy, że kasjerki obudzone w nocy były w stanie powiedzieć, ile na przykład jest kilometrów z Więcborka do Gdyni przez Bydgoszcz, Laskowice Pomorskie i Smętowo - opowiada Patryk Domeracki, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Bydgoszczy.



Przejazd zabytkowym autobusem Ikarus 280 odbywał się na trasie Izba Tradycji Kolei SMKB - Wieża Ciśnień przy Inwalidów - Dworzec Bydgoszcz Wschód - Modelarnia Makiety Kolejowej Bydgoszcz na terenie dawnego Zachemu



Historia bydgoskiego węzła kolejowego rozpoczyna się w 1851r. wraz z uruchomieniem pierwszego odcinka legendarnej Kolei Wschodniej „Ostbahn".