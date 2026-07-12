Ferrari, Lamborghini i więcej aut zdominowało inowrocławski rynek. W słusznym celu

2026-07-12, 07:30 Marcin Glapiak/JW

Akcja FunAndDrive dzieciom zawitała do Inowrocławia /fot. Marcin Glapiak

Na Inowrocławskim rynku rządzą super szybkie samochody Ferrari, Lamborgini i nie tylko Mowa o akcji FunAndDrive Dzieciom. Można zrobić sobie pamiątkową fotkę, a nawet przejechać się jako pasażer jednym z tych samochodów

Najszybsze i najdroższe samochody świata zjechały w sobotę do Inowrocławia. Można było spotkać je na tamtejszym rynku. To dzięki akcji FunAndDrive Dzieciom. Jednym z pojazdów, które zaprezentowano to Huracan Evo Spider V10.



- Z silnikiem, który ma dziewięćset koni mechanicznych. To jaką to prędkość rozwija? No koło 350 km/h pojedzie tak na spokojnie - mówi uczestnik



- Zbieramy na karetki. W Łodzi jest fundacja, gdzie można zbierać, wpłacać przez internet też. My jeździmy, przewozimy ludzi, sprzedajemy zabawki i wszystko idzie na fundację, żeby zbierać karetki dla dzieci - wskazuje organizator.



- Syn jest wielkim fanem takich samochodów. Kolekcjonuje te samochody - zaznacza uczestniczka. - Mi najbardziej podoba się, powiedzmy, Lamborghini Huracan, McLaren i tam Dodge Charger. W przyszłości kupię sobie Lamborghini - mówi Kacper.



Wspierając akcje można było zrobić z super autami pamiątkowe zdjęcie, a nawet przejechać się jednym z nich jako pasażer.