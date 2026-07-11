„Tamta historia nie może nam przysłaniać teraźniejszości". Ofiary Rzezi Wołyńskiej upamiętniono w Inowrocławiu

2026-07-11, 20:00  Marcin Glapiak/JW
Przedstawiciele zarządu PSL w Inowrocławiu upamiętnili ofiary Rzezi Wołyńskiej /fot. Marcin Glapiak

Przedstawiciele zarządu PSL w Inowrocławiu upamiętnili ofiary Rzezi Wołyńskiej /fot. Marcin Glapiak

Na skwerze Obrońców Inowrocławia pod głazem upamiętniającym Polaków, którzy zginęli na Kresach Wschodnich przedstawiciele Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Inowrocławiu złożyli wiązanki kwiatów.

- Dzisiaj tamta historia nie może nam przysłaniać teraźniejszości, bo w tej chwili Ukraina, tak jak i dawniej będąc częścią Rzeczpospolitej, była przedmurzem chrześcijaństwa, teraz jest przedmurzem wolnej Europy i to ona ponosi główny ciężar walki z Sowietami. Teraz w innym wydaniu, bo z Rosją putinowską. Musimy wspierać Ukrainę i pamiętać o tym, co jest dobre - mówi Dariusz Kurzawa, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Dariusz Kurzawa wspomniał, że również jego rodzina pochodziła z Wołynia na szczęście udało się jej uniknąć niebezpieczeństwa.

- Do tej rodziny przybiegli sąsiedzi Ukraińcy i ostrzegli ich, żeby uciekali, bo po prostu będzie za chwilę rzeź, że będą ich mordować Ukraińcy. No i wtedy właśnie ta rodzina wzięła wszystko to, co było najcenniejsze, wrzuciła na wóz i uciekli po prostu z tamtego miejsca. Kiedy wrócili po kilku tygodniach do tej wsi, z której uciekali do swojego małego majątku, to nie został nawet sad. Nawet drzewa zostały wyrwane i rozebrane domy, wszystkie zabudowania do fundamentów, żeby nie zostało ani śladu z tej dawnej polskości na Wołyniu - dodaje.

Szacuje się, że podczas Rzezi Wołyńskiej zginęło około 120 tys. Polaków

Mówi Dariusz Kurzawa

Mówi Dariusz Kurzawa

Inowrocław
Przedstawiciele zarządu PSL w Inowrocławiu upamiętnili ofiary Rzezi Wołyńskiej /fot. Marcin Glapiak Przedstawiciele zarządu PSL w Inowrocławiu upamiętnili ofiary Rzezi Wołyńskiej /fot. Marcin Glapiak

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