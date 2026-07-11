Żołnierze mianowani na pierwszy stopień oficerski na Rynku Staromiejskim w Toruniu. „To zaszczytna funkcja"

2026-07-11, 15:30 Michał Zaręba/JW

Promocje oficerskie otrzymało 21 żołnierzy /fot. Michał Zaręba

Uroczyste mianowanie na pierwszy stopień oficerski obyło się na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Poprzedził ją sześciomiesięczny kurs realizowany przez Akademię Wojsk Lądowych oraz Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii. W trakcie szkolenia realizowane było m.in szkolenie strzeleckie i taktyczne.

- Od poniedziałku zostaję młodszym oficerem sekcji rozpoznania w 5. Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie. Chciałabym służyć jak najdłużej, czuć z tego cały czas taką satysfakcję, jaką czuję w tej chwili, cały czas się rozwijać i żeby móc też coś dać armii i ojczyźnie - mówi podpor. Anna Skoczyńska.



- Wojsko jest dla nas bardzo ważne, bo zarówno w czasie pokoju, jak i potencjalnej wojny służy przede wszystkim społeczeństwu, ludziom. I jest to zaszczytna funkcja, napawana z tą dumą, że nasza córka tą drogą poszła - dodaje Sławomir Skoczyński.



- Idziemy w kierunku powrotu szkolnictwa wojskowego na poziomie wyższym. Mam nadzieję, że za kilka lat będzie to też promocja wyższej szkoły oficerskiej, branżowej, bo nam potrzeba specjalistów, naszych artylerzystów i mamy już powoli pewne przyzwolenie na to, żeby to realizować - podkreśla gen. bryg. Andrzej Kupis, szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii.



Promocje oficerskie otrzymało 21 żołnierzy. Była to druga promocja, która wróciła do Torunia po 23 latach przerwy.