Pływanie, bieganie, kolarstwo. Enea Bydgoszcz Triathlon to największa impreza w Polsce [zdjęcia, wideo]

2026-07-11, 12:30 Monika Siwak/JW

Enea Bydgoszcz Triathlon to pływanie, bieganie i kolarstwo /fot. Izabela Langner

Sporo osób oglądało płynących w Brdzie uczestników zawodów z kładki obok hali Torbyd. Z obserwatorami rozmawiała reporterka Polskiego Radia PiK.

- Mój syn startuje pierwszy raz. Bardzo się denerwuję. Jedna czwarta to jest kilometr pływania, później jest 40 kilometrów jazdy rowerem i 10 kilometrów biegania. Z rowerem i z bieganiem syn nie ma problemu, ale z pływaniem już trochę tak, dlatego tak właśnie się martwię. To jednak jest dystans i to jest rzeka też - mówi ojciec jednego z zawodników.



- Na razie trochę jestem przerażony tą rzeką pod prąd. Mam wrażenie, że się trochę w miejscu stoi - wskazuje inny uczestnik.



- Ja już byłem w tym roku w Sierakowie, ale w Bydgoszczy pierwszy raz. Dla frajdy, dla fanów - dodaje inny.



- Pierwszy raz to widzimy, ale pewnie nie miałbym ochoty na taki wysiłek, w takiej zimnej wodzie. Może kiedyś spróbuję - mówi jeden z obserwujących triathlon.



Z powodu triathlonu nieprzejezdny jest odcinek ulicy Toruńskiej. Są utrudnienia w parkowaniu przy blokach przy Jagiellońskiej naprzeciwko Torbydu

Relacja Moniki Siwak