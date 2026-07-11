W Bydgoszczy jest co robić. Sprawdziliśmy, jakie atrakcje przygotowało Muzeum Okręgowe
Exploseum, Apteka pod Łabędziem i Centrum Edukacji Muzealnej. To trzy oddziały Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy , gdzie podczas całych wakacji bardzo dużo się dzieje i nie ma miejsca na nudę .
Bogumiła Wresiło odwiedziła Centrum Edukacji Muzealnej na Wyspie Młyńskiej i sprawdziła, jak się bawią uczestnicy (wśród nich sympatyczne trojaczki) oraz prowadząca.
Dodajmy , że na wszystkie wakacyjne zajęcia organizowane przez Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy obowiązują zapisy.
Pełną relację można posłuchać poniżej. Więcej atrakcji można sprawdzić TUTAJ.