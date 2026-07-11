Na bydgoskim Błoniu para pobili i okradli mężczyznę. Zatrzymana kobieta „wpadła” jeszcze za narkotyki

2026-07-11, 14:00 JW

Para miała pobić i okraść mężczyznę /fot. KMP w Bydgoszczy

Policjanci z Błonia zatrzymali parę podejrzaną o rozbój. Zaatakowali Bydgoszczanina i zmusili go do przelania 1 500 złotych. Przy okazji w mieszkaniu sprawczyni znaleziono narkotyki.

W zeszłą niedzielę do komisariatu na Błoniu zgłosił się Bydgoszczanin, który w nocy został napadnięty przez jego znajomą i towarzyszącego jej nieznanego mężczyznę. Według relacji pokrzywdzonego, kobieta przewróciła go, a jej wspólnik go skopał. Wspólnie zmusili go do przelania blikiem 1 500 złotych.



- Sprawą zajęli się kryminalni z Błonia, którzy nie potrzebowali dużo czasu na jej rozwiązanie. Jeszcze tego samego dnia, ustalili, gdzie 35-latka aktualnie może przebywać. Następnie pojechali na ulicę Dworcową, aby zweryfikować swoje podejrzenia. Na miejscu w jednym z mieszkań zastali Bydgoszczankę podejrzewaną o rozbój – informuje mł. asp. Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy.



Przy okazji wizyty policjanci znaleźli w jej mieszkaniu działkę „kryształu”. Ze wstępnych badań wynika, że to była substancja 2C-B.



Z kolei na ul. Beskidzkiej zatrzymano 22-latka. Kobieta i jej wspólnik usłyszeli zarzut rozboju. Sąd zdecydował, że para najbliższe trzy miesiące spędzi tymczasowo w areszcie. Grozi im do 15 lat więzienia.