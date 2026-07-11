2026-07-11, 09:30 Polska Agencja Prasowa/BN

Choceń ma zostać miastem. Rząd opublikował założenia projektu/fot. Magnific/ilustracyjna

Wieś Choceń w powiecie włocławskim ma od 1 stycznia 2027 roku uzyskać prawa miejskie. Tak wynika z założeń do projektu rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Dokument przewiduje nadanie statusu miasta 12 miejscowościom w Polsce. Poza Choceniem dotyczy to również:



czterech wsi w woj. podkarpackim: Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie oraz Żołynia;

trzech wsi w woj. podlaskim: Bakałarzewo, Filipów, Mielnik;

dwóch wsi w woj. wielkopolskim: Kazimierz Biskupi oraz Kobyla Góra;

wsi Milejów (woj. lubelskie) i Rzekuń (woj. mazowieckie).

W Kujawsko-Pomorskiem mają one dotyczyć granic między gminami Dobrcz i Koronowo oraz Lniano i Drzycim. Planowana jest także zmiana granic miasta Strzelno.