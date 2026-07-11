Dawny kościół w Wieldządzu ma nowego właściciela. Ma tam powstać SPA [zdjęcia]

2026-07-11, 08:00 BN

Dawny kościół w Wieldządzu ma nowego właściciela/fot. Sowa Nieruchomości

Po ponad dwóch latach poszukiwań nabywcy sprzedano dawny budynek kościoła w Wieldządzu w powiecie grudziądzkim. Według pośrednika nowy właściciel planuje przekształcić obiekt w kameralne SPA. Informację przekazało do naszej redakcji toruńskie biuro Sowa Nieruchomości, które pośredniczyło w transakcji.

Cena ofertowa nieruchomości wynosiła 399 tysięcy złotych. Jak informuje pośrednik, obiekt wzbudzał zainteresowanie inwestorów z różnych części kraju. Wśród zgłaszanych koncepcji zagospodarowania pojawiały się m.in. galeria sztuki, sala weselna, klub, pensjonat, prywatny kościół, a także garaż dla zabytkowych samochodów czy miejsce organizacji gal bokserskich i walk w klatce.



Według biura nieruchomości główną przeszkodą w realizacji wielu z tych pomysłów były wysokie koszty adaptacji obiektu, wynikające z jego kubatury oraz konieczności przeprowadzenia kosztownego remontu, w tym dachu.



Ostatecznie nieruchomość kupił inwestor, który – według informacji przekazanych przez pośrednika – planuje adaptację historycznego budynku na kameralne SPA.



– Zrealizowałem w swojej karierze ponad 700 transakcji, ale sprzedaż tak wyjątkowego obiektu to zupełnie inna kategoria i niesamowita frajda – poinformował właściciel biura Sowa Nieruchomości Bartosz Suprun. – Największą satysfakcję daje mi znalezienie odpowiedniego nabywcy z twardym doświadczeniem biznesowym i zapleczem finansowym potrzebnym do realizacji tak złożonej inwestycji. Cieszę się, że ten piękny budynek czeka nowa, świetna przyszłość – dodał.



Krótka historia obiektu



Historia obiektu sięga 1902 roku. Jak podaje portal Culture.pl, kościół w Wieldządzu został wzniesiony jako świątynia ewangelicka dla miejscowej społeczności niemieckiej. Po II wojnie światowej, wraz z wyjazdem dotychczasowych mieszkańców tych terenów, w latach 50. XX wieku został desakralizowany.



Przez kolejne lata służył jako magazyn na zboże. W latach 90. mieścił się tam klub Rink-Weis, znany w regionie z organizacji imprez muzycznych. Jak opisuje portal, w dawnej świątyni odbywały się także nietypowe wydarzenia, m.in. zawody w tzw. zapasach w kisielu.