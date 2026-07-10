„Kwiaty Wołynia” - pod tą nazwą środowiska narodowe chcą upamiętnić ofiary ludobójstwa

2026-07-10, 21:11 Jarosław Wieprzycki/BN

W Bydgoszczy członkowie klubu Konfederacji i Bydgoskich Patriotów zorganizowali happening w ramach ogólnopolskiej akcji „Kwiaty Wołynia”/fot. Jarosław Wieprzycki

W sobotę przypada Narodowy Dzień Pamięci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II RP. W Bydgoszczy członkowie klubu Konfederacji i Bydgoskich Patriotów zorganizowali happening w ramach ogólnopolskiej akcji „Kwiaty Wołynia”.

Hanna Gutowska z bydgoskiego klubu Konfederacji/Ruch Narodowy informuje, że w ten weekend odbędzie się akcja rozdawania kwiatów Wołynia - symbolu pamięci. Odbędzie się ona w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce.



Konfederacja domaga się spełnienia pięciu podstawowych postulatów, które wygłosiła reprezentantka bydgoskiego klubu. - Po pierwsze chcemy ekshumacji ofiar bezimiennych z dołów śmierci i ich godnego pochówku, przy udziale strony polskiej - mówi Hanna Gutowska. - Po drugie domagamy się edukowania i informowania opartego na prawdzie w kwestiach kresowych i historycznych, po trzecie zaprzestania na Ukrainie kultu zbrodniarzy i zbrodniczych organizacji, po czwarte oficjalnych przeprosin ze strony państwa ukraińskiego i po piąte zakazania symbolu OUN i UPA - dodaje.



Organizatorzy domagali się także reakcji ws. nadania we Lwowie roku 2027 rokiem Romana Szuchewycza - dowódcy UPA. Z kolei w niedzielę w Toruniu odbędzie się marsz pamięci ofiar Wołynia.