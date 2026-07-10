2026-07-10, 19:16 Jarosław Wieprzycki/BN

Był pod wpływem alkoholu, wsiadł do samochodu i uderzył w paczkomat. Okazało się, że to policjant z Szubina/fot. Pixabay

Ze służbą w szubińskiej policji pożegna się 35-letni funkcjonariusz z pionu prewencji. W nocy z czwartku na piątek mężczyzna prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W Żninie na ul. Gnieźnieńskiej doprowadził do zderzenia.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem osobowym marki volkswagen 35-letni mieszkaniec gminy Żnin stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i doprowadził do zderzenia z paczkomatem oraz budynkiem mieszkalnym - informuje sierżant sztabowy Piotr Kasprzak ze żnińskiej policji.



Wiadomo, że nic nikomu się nie stało. Okazało się, że sprawcą zdarzenia jest... policjant z pionu prewencji szubińskiej policji. - Badanie alkomatem wykazało, że znajduje się w stanie nietrzeźwości - mówi Piotr Kasprzak.



Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią zdecydował o wszczęciu procedury zwolnienia tego funkcjonariusza ze służby, z uwagi na oczywistość popełnienia przez niego czynu, który uniemożliwia dalsze pozostanie w służbie.



Sprawą zajmują się też prokuratorzy z Szubina. Policjant służył w jednostce przez 14 lat.