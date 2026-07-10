Seniorzy w Ciechocinku uczą się korzystać z nowych technologii. Rozpoczęły się warsztaty „eFajfy” [zdjęcia]

2026-07-10, 19:58 Radosław Jagieła/BN

Seniorzy w Ciechocinku uczą się korzystać z nowych technologii/fot. Radosław Jagieła

W sanatorium Orion w Ciechocinku rozpoczął się cykl warsztatów pod hasłem „eFajfy”. To bezpłatny ogólnopolski program, dzięki któremu osoby powyżej 60 lat nauczą się korzystać z nowoczesnych technologii.

To dobra okazja do nauki i zyskania pewności w sieci. - Trzeba wiedzieć, co człowiek czyta - z jakiego źródła pochodzą informacje, czy one są prawdziwe - mówi jeden z seniorów. - Biorę udział w szkoleniu, by dowiedzieć się, jak uniknąć różnego rodzaju oszustw - dodaje kolejny.



Uczestnicy szkoleń w całej Polsce będą uczyć się między innymi rozpoznawania internetowych oszustw oraz obsługi e-usług, takich jak Internetowe Konto Pacjenta, aplikacja mObywatel i Profil Zaufany.



Program jest realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji.