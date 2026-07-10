Spór o miejsca parkingowe we Włocławku. Konfederacja ostrzega przed ich ograniczeniem, Lewica temu zaprzecza

2026-07-10, 20:16 Marek Ledwosiński/BN

Z prawej strony radny Jakub Girczyc/fot. Marek Ledwosiński

- Konfederacja manipuluje faktami, a czasem zwyczajnie kłamie - taki zarzut postawił przed włocławskimi działaczami Konfederacji miejski radny z Nowej Lewicy Jakub Girczyc. Poszło o miejsca do parkowania w obszarze tworzonych we Włocławku tak zwanych Zielonych Terenów Śródmieścia.

Konfederacja w mediach społecznościowych alarmuje, że liczba miejsc do zaparkowania spadnie. Jakub Girczyc zwołał na placu budowy konferencję prasową i dowodził, że będzie zupełnie odwrotnie.



Mówi, że Konfederacja ustaliła, iż przy ulicy Jagiellońskiej ubędzie miejsc parkingowych. - Wstępnie założyli, że było ich 111, stwierdzić, że będzie ich łącznie 63 - wyjaśnił Jakub Girczyc. Od razu poinformował, że zdaniem Lewicy prawda jest zupełnie inna. - Zielone Tereny Śródmieścia to nie jest tylko ulica Jagiellońska, jest to obszar znacznie większy. Do tej pory mieliśmy tutaj 125 miejsc parkingowych - po przebudowie łącznie będzie ich 129 - powiedział.



Jakub Girczyc poinformował również, że na rogu ulicy Jagiellońskiej i Chmielnej powstanie parking na 50 samochodów. Dodatkowo w obszarze Zielonych Terenów Śródmieścia będzie więcej niż do tej pory miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. O to wnioskowali sami mieszkańcy.