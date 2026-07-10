Policja szuka kobiety ze zdjęć. Chodzi o przywłaszczenie pieniędzy z bankomatu we Włocławku

2026-07-10, 15:58 Marek Ledwosiński/BN

Policjanci z Włocławka proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety widocznej na opublikowanych zdjęciach/fot. KMP we Włocławku

Policjanci z Włocławka proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety widocznej na opublikowanych zdjęciach. Ma to związek z przywłaszczeniem gotówki, która została wypłacona z bankomatu już po odejściu klienta od urządzenia.

Do zdarzenia doszło 9 kwietnia 2026 roku przy bankomacie przy ul. Żytniej 66/68. Jak informuje policja, podczas próby wypłaty kilku tysięcy złotych urządzenie przez dłuższy czas wykonywało operacje, nie wydając gotówki. Przekonany, że transakcja się nie powiodła, klient odszedł od bankomatu. Chwilę później urządzenie wypłaciło plik banknotów, które pozostały w szczelinie.



Funkcjonariusze prowadzą postępowanie w sprawie przywłaszczenia pieniędzy i publikują wizerunek kobiety, która może mieć związek ze sprawą lub posiadać istotne informacje.



Osoby, które rozpoznają kobietę ze zdjęć lub mają wiedzę na temat okoliczności zdarzenia, proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku przy ul. Okrężnej 25. Informacje można przekazać telefonicznie pod numerami 47 753 56 32 lub 47 753 56 03, powołując się na numer sprawy PPM-II-1385/26. Policja zapewnia możliwość anonimowego przekazania informacji.