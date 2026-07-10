Sześć byków jest jeszcze na wolności. Mogą być niedaleko Jeziora Grodzieńskiego - ustaliło Polskie Radio PiK

2026-07-10, 14:57  Michał Zaręba/BN
Sześć byków jest jeszcze na wolności/fot. Facebook/Powiat Toruński

Sześć byków jest jeszcze na wolności/fot. Facebook/Powiat Toruński

Od poniedziałku trwa akcja poszukiwawcza byków, które uciekły z gospodarstwa w gminie Chełmża. Na wolności jest jeszcze sześć zwierząt. Jak ustaliło Polskie Radio PiK, pozostałe mogą przebywać w rejonie Jeziora Grodzieńskiego, w miejscowości Grodno, na terenie gminy Chełmża.

- Służby przeczesują teren z wykorzystaniem m.in. dronów i termowizji - mówi starosta toruński Mirosław Graczyk.

Poszukiwania byków są utrudnione przez naturalne uwarunkowania. - Teren jest podmokły bagnisty, ze ściekami wodnymi, lasem oraz wysoką kukurydzą wokoło - mówi Krzysztof Jankowski, główny specjalista zarządzania kryzysowego w powiecie toruńskim. - Mamy też informację, że jedno zwierzę może przebywać w rejonie Sławkowa, Ostaszewa. Tam są skierowane służby oraz strażnik, który jest wyposażony w broń do usypiania zwierząt. Podejmujemy wtedy takiego byka i przewozimy do jego gospodarstwa - dodaje.

Osoby, które zauważą byki, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112.

Przypomnijmy, w poniedziałek byki uciekły z gospodarstwa w gminie Chełmża. We wtorek w godzinach wieczornych na teren jednego z gospodarstw w Turznie wbiegł jeden z 30 byków, które uciekły. Jak informuje właścicielka posesji, zwierzę stratowało podwórko.

Nie należy zbliżać się do byków i próbować samodzielnie je odławiać.

Mowią kolejno starosta toruński Mirosław Graczyk i główny specjalista zarządzania kryzysowego w powiecie toruńskim Krzysztof Jankowski

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