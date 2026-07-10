Sześć byków jest jeszcze na wolności. Mogą być niedaleko Jeziora Grodzieńskiego - ustaliło Polskie Radio PiK

2026-07-10, 14:57 Michał Zaręba/BN

Sześć byków jest jeszcze na wolności/fot. Facebook/Powiat Toruński

Od poniedziałku trwa akcja poszukiwawcza byków, które uciekły z gospodarstwa w gminie Chełmża. Na wolności jest jeszcze sześć zwierząt. Jak ustaliło Polskie Radio PiK, pozostałe mogą przebywać w rejonie Jeziora Grodzieńskiego, w miejscowości Grodno, na terenie gminy Chełmża.

- Służby przeczesują teren z wykorzystaniem m.in. dronów i termowizji - mówi starosta toruński Mirosław Graczyk.



Poszukiwania byków są utrudnione przez naturalne uwarunkowania. - Teren jest podmokły bagnisty, ze ściekami wodnymi, lasem oraz wysoką kukurydzą wokoło - mówi Krzysztof Jankowski, główny specjalista zarządzania kryzysowego w powiecie toruńskim. - Mamy też informację, że jedno zwierzę może przebywać w rejonie Sławkowa, Ostaszewa. Tam są skierowane służby oraz strażnik, który jest wyposażony w broń do usypiania zwierząt. Podejmujemy wtedy takiego byka i przewozimy do jego gospodarstwa - dodaje.



Osoby, które zauważą byki, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112.



Nie należy zbliżać się do byków i próbować samodzielnie je odławiać.