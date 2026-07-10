Ostatnia prosta. Byliśmy na budowie pomnika Matki Boskiej pod Kikołem

2026-07-10, 14:40  Michał Zaręba/JW
Byliśmy na budowie pomnika Matki Boskiej /fot. Tomasz Bielicki

Byliśmy na budowie pomnika Matki Boskiej /fot. Tomasz Bielicki

Na liczącej ponad 50 metrów wysokości figurze zamontowano właśnie dłonie – jeden z ostatnich elementów monumentu i zwieńczenie tej inwestycji.

Budowa pomnika w Konotopie pod Kikołem od miesięcy wzbudza duże zainteresowanie.

- Obawialiśmy się tego momentu. Przedstawialiśmy go jako jeden z najtrudniejszych, ale udało się to zrobić w czasie i zamontowaliśmy dzisiaj dłonie. Powstawały tutaj na miejscu. Były przygotowane specjalne formy do zabetonowania ich. Ważyła około dziesięć i pół tony jedna dłoń. Zamówiliśmy specjalistyczny dźwig, który nam precyzyjnie wyniósł do góry, w odpowiedni sposób umieścił w figurze. Cała konstrukcja i cały look pomnika Matki Boskiej wygląda okazale i w pełni jest już gotowy i zrealizowany- mówi Cezary Kowalski, kierownik budowy.

Uroczyste poświęcenie pomnika zaplanowano na 15 sierpnia. Inicjatorem i fundatorem budowy są Grażyna i Roman Karkosikowie. Pomnik powstaje jako wotum wdzięczności. Przewyższy on Chrystusa w Świebodzinie i Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro.

Relacja Michała Zaręby

Byliśmy na budowie pomnika Matki Boskiej /fot. Tomasz Bielicki Byliśmy na budowie pomnika Matki Boskiej /fot. Tomasz Bielicki Byliśmy na budowie pomnika Matki Boskiej /fot. Tomasz Bielicki Byliśmy na budowie pomnika Matki Boskiej /fot. Tomasz Bielicki Byliśmy na budowie pomnika Matki Boskiej /fot. Tomasz Bielicki Byliśmy na budowie pomnika Matki Boskiej /fot. Tomasz Bielicki Byliśmy na budowie pomnika Matki Boskiej /fot. Tomasz Bielicki Byliśmy na budowie pomnika Matki Boskiej /fot. Tomasz Bielicki

Region

Qemetica nie ma bezpośredniego związku z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Oświadczenie IKS Solino

„Qemetica nie ma bezpośredniego związku z bezpieczeństwem energetycznym kraju”. Oświadczenie IKS „Solino”

2026-07-10, 16:44
Policja szuka kobiety ze zdjęć. Chodzi o przywłaszczenie pieniędzy z bankomatu we Włocławku

Policja szuka kobiety ze zdjęć. Chodzi o przywłaszczenie pieniędzy z bankomatu we Włocławku

2026-07-10, 15:58
Sześć byków jest jeszcze na wolności. Mogą być niedaleko Jeziora Grodzieńskiego - ustaliło Polskie Radio PiK

Sześć byków jest jeszcze na wolności. Mogą być niedaleko Jeziora Grodzieńskiego - ustaliło Polskie Radio PiK

2026-07-10, 14:57
Okradł sklep w Osiu, a policjantom wmawiał, że został pobity. Policyjny pies odnalazł skradziony łup

Okradł sklep w Osiu, a policjantom wmawiał, że został pobity. Policyjny pies odnalazł skradziony łup

2026-07-10, 14:00
Arkadiusz Myrcha zrzeknie się immunitetu. Polityk z Torunia naruszył ciszę wyborczą

Arkadiusz Myrcha zrzeknie się immunitetu. Polityk z Torunia naruszył ciszę wyborczą

2026-07-10, 13:20
Prowadził hulajnogę elektryczną po alkoholu. Policjanci z Topólki zatrzymali 41-latka

Prowadził hulajnogę elektryczną po alkoholu. Policjanci z Topólki zatrzymali 41-latka

2026-07-10, 12:40
Po osunięciu ściany przy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Kiedy mieszkańcy wrócą do kamienicy

Po osunięciu ściany przy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Kiedy mieszkańcy wrócą do kamienicy?

2026-07-10, 12:00
Kontrola w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Dyrekcja reaguje na medialne doniesienia

Kontrola w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Dyrekcja reaguje na medialne doniesienia

2026-07-10, 11:20
Szczęśliwy finał poszukiwań pod Złotnikami Kujawskimi. 8-latek odnaleziony

Szczęśliwy finał poszukiwań pod Złotnikami Kujawskimi. 8-latek odnaleziony

2026-07-10, 10:40

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę