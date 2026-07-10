Ostatnia prosta. Byliśmy na budowie pomnika Matki Boskiej pod Kikołem

2026-07-10, 14:40 Michał Zaręba/JW

Byliśmy na budowie pomnika Matki Boskiej /fot. Tomasz Bielicki

Na liczącej ponad 50 metrów wysokości figurze zamontowano właśnie dłonie – jeden z ostatnich elementów monumentu i zwieńczenie tej inwestycji.

Budowa pomnika w Konotopie pod Kikołem od miesięcy wzbudza duże zainteresowanie.



- Obawialiśmy się tego momentu. Przedstawialiśmy go jako jeden z najtrudniejszych, ale udało się to zrobić w czasie i zamontowaliśmy dzisiaj dłonie. Powstawały tutaj na miejscu. Były przygotowane specjalne formy do zabetonowania ich. Ważyła około dziesięć i pół tony jedna dłoń. Zamówiliśmy specjalistyczny dźwig, który nam precyzyjnie wyniósł do góry, w odpowiedni sposób umieścił w figurze. Cała konstrukcja i cały look pomnika Matki Boskiej wygląda okazale i w pełni jest już gotowy i zrealizowany- mówi Cezary Kowalski, kierownik budowy.



Uroczyste poświęcenie pomnika zaplanowano na 15 sierpnia. Inicjatorem i fundatorem budowy są Grażyna i Roman Karkosikowie. Pomnik powstaje jako wotum wdzięczności. Przewyższy on Chrystusa w Świebodzinie i Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro.