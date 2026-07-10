Po osunięciu ściany przy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Kiedy mieszkańcy wrócą do kamienicy?

2026-07-10, 12:00 Natasza Trzebuchowska/JW

W wyniku prac budowlanych osunęła się ściana kamienicy /fot. Agata Raczek

Prawdopodobnie w następnym tygodniu mieszkańcy bydgoskiej kamienicy przy ul. Sienkiewicza wrócą do swoich mieszkań. W związku z czwartkowym osunięciem ściany budynku, kamienica została tymczasowo wyłączona z użytkowania.

Zostały odłączone media, zabezpieczono także ściany i strop, obecnie prowadzone są pomiary geodezyjne.



Jeszcze w piątek przejście przez bramę w miejscu awarii zostanie zabezpieczone – płytą OSB.



Przypomnijmy, wczoraj podczas prac budowlanych doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy przy ul. Sienkiewicza 31 w Bydgoszczy. Na miejscu były prowadzone roboty ziemne związane z naprawą instalacji wodno-kanalizacyjnej. Ze względu na ryzyko zawalenia, mieszkańców ewakuowano. W sumie było to 9 osób. Pozostałych lokatorów nie było wtedy w domach.



Jak informuje Magdalena Mikołajska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy, w przypadku potwierdzenia, że budynek przy ulicy Sienkiewicza 31 jest stabilny, obiekt najprawdopodobniej w następnym tygodniu zostanie w części przywrócony do użytkowania - z wyłączeniem części obiektu nad miejscem awarii.



Organ nadzoru budowlanego jest w stałym kontakcie a administratorem budynku i wykonawcą przedmiotowych zabezpieczeń.



Na razie zablokowany jest odcinek ulicy przed kamienicą. Przywrócenie tam ruchu będzie możliwe najprawdopodobniej w następnym tygodniu.