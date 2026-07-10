Prowadził hulajnogę elektryczną po alkoholu. Policjanci z Topólki zatrzymali 41-latka

2026-07-10, 12:40 JW

Policjanci zatrzymali pijanego 41-latka na hulajnodze /fot. ilustracyjna, Pixabay

Policjanci z Topólki zatrzymali w Sierakowach (powiat radziejowski) 41-latka, który kierował hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu.

Jak informują mundurowi, w trakcie kontroli drogowej, od 41-latka wyczuli zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu.



- Funkcjonariusze skierowali już do sądu wniosek o ukaranie 41-latka w związku z popełnionym wykroczeniem. Grozi mu kara aresztu albo grzywna w wysokości nie niższej niż 2500 złotych - informuje asp. sztab. Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.



Funkcjonariusze przypominają, że za jazdę hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi mandat w wysokości 1 000 zł. Powyżej 0,5 promila to już kara rzędu 2 500 zł.



Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia jednośladów.