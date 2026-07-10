Kontrola w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Dyrekcja reaguje na medialne doniesienia

2026-07-10, 11:20  Monika Kaczyńska/JW
Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu zabrał głos ws. doniesień medialnych/Fot. Mariusz Luda

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu zabrał głos ws. doniesień medialnych/Fot. Mariusz Luda

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie. Odnosi się w nich do publikacji medialnych dotyczących działalności szpitala.

Przypomnijmy, chodzi m.in. o nieprawidłowości, do których miało dochodzić na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Co możemy przeczytać w oświadczeniu?

Dyrekcja szpitala zapewnia, że współpracuje ze wszystkimi instytucjami prowadzącymi czynności wyjaśniające oraz kontrolę i z niepokojem obserwuje kolejne medialne publikacje oraz komentarze, które pojawiają się jeszcze przed zakończeniem prowadzonych postępowań.

Jak czytamy w oświadczeniu, zdaniem dyrekcji może to prowadzić do eskalacji emocji oraz utraty zaufania społecznego, a narastające napięcie i emocje mogą skutkować agresją słowną lub fizyczną wobec personelu medycznego. Dyrekcja szpitala apeluje do wszystkich uczestników debaty publicznej o odpowiedzialność powściągliwość w formułowaniu ocen oraz o poszanowanie faktów i obowiązujących procedur. Zapewnia też, że po zakończeniu wszystkich prowadzonych postępowań i kontroli opinia publiczna zostanie poinformowana o ich wynikach.


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