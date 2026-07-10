Wypadek na budowie w Pakości. Ranny 43-latek trafił do szpitala

2026-07-10, 10:04 Monika Siwak/JW

43-letni mężczyzna spadł podczas prac na budowie /fot. ilustracyjne

43-latek ranny po wypadku na budowie w Pakości (powiat inowrocławski). Trwa akcja służb. Mężczyzna spadł z pierwszego piętra.

43-letni mężczyzna spadł z pierwszego piętra na budowie w Pakości w powiecie inowrocławskim. Wypadek zgłoszono po godzinie 8.



- Był to upadek z wysokości pierwszego piętra. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy straży pożarnej. Na miejscu był już zespół pogotowia ratunkowego, który zaopatrywał poszkodowanego mężczyznę. Poszkodowany był z urazem głowy oraz podejrzeniem urazu kręgu słupami. Na miejscu również zostały zadysponowane lotnicze pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został zabrany do szpitala - informuje bryg. Marcin Łośko z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.