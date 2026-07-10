Szczęśliwy finał poszukiwań pod Złotnikami Kujawskimi. 8-latek odnaleziony

Szczęśliwy finał poszukiwań pod Złotnikami Kujawskimi /fot. Nadgoplańskie WOPR Kruszwica
Strażacy wspólnie z wodniakami poszukiwali 8-letniego chłopca w spektrum autyzmu, który zaginął niedaleko Złotnik Kujawskich. Po kilku godzinach udało się go odnaleźć.
W czwartek (9 lipca) w godzinach popołudniowych ratownicy WOPR z Kruszwicy oraz strażacy poszukiwali 8-latka w spektrum autyzmu. Chłopiec zaginął w rejonie Złotnik Kujawskich.
- Natychmiast do działań zadysponowano Samochód Dowodzenia i Ratownictwa Wodnego (SDiRW), przystosowany do prowadzenia działań poszukiwawczych, wraz z zespołem dronowym oraz 4 ratownikami wodnymi - informują wodniacy.
Poszukiwania przedłużały się. Około godziny 19.30 skierowano kolejny zespół czterech ratowników wraz z quadem. Pomogli także ratownicy z pałuckiego i toruńskiego WOPR-u. Na szczęście krótko przed godz. 20 chłopiec został znaleziony pięć kilometrów od miejsca zaginięcia.
Jest cały i zdrowy. Dziecko zauważyły osoby postronne.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę