Szczęśliwy finał poszukiwań pod Złotnikami Kujawskimi. 8-latek odnaleziony

2026-07-10, 10:40 JW

Szczęśliwy finał poszukiwań pod Złotnikami Kujawskimi /fot. Nadgoplańskie WOPR Kruszwica

Strażacy wspólnie z wodniakami poszukiwali 8-letniego chłopca w spektrum autyzmu, który zaginął niedaleko Złotnik Kujawskich. Po kilku godzinach udało się go odnaleźć.

W czwartek (9 lipca) w godzinach popołudniowych ratownicy WOPR z Kruszwicy oraz strażacy poszukiwali 8-latka w spektrum autyzmu. Chłopiec zaginął w rejonie Złotnik Kujawskich.



- Natychmiast do działań zadysponowano Samochód Dowodzenia i Ratownictwa Wodnego (SDiRW), przystosowany do prowadzenia działań poszukiwawczych, wraz z zespołem dronowym oraz 4 ratownikami wodnymi - informują wodniacy.



Poszukiwania przedłużały się. Około godziny 19.30 skierowano kolejny zespół czterech ratowników wraz z quadem. Pomogli także ratownicy z pałuckiego i toruńskiego WOPR-u. Na szczęście krótko przed godz. 20 chłopiec został znaleziony pięć kilometrów od miejsca zaginięcia.



Jest cały i zdrowy. Dziecko zauważyły osoby postronne.