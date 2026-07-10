Kto spowodował kolizję pod Inowrocławiem? Policja szuka sprawcy [AKTUALIZACJA]

2026-07-10, 09:02 JW

Policjanci z Inowrocławia poszukują sprawcy kolizji w Marcinkowie /fot. OSP Jacewo

Policjanci z Inowrocławia poszukują sprawcy kolizji, do której doszło w czwartkowy wieczór w Marcinkowie, w powiecie inowrocławskim.

Tam służby na drodze zastały przewrócone, porzucone i poważnie zniszczone auto. Zdarzenie prowadzone jest pod kątem spowodowania kolizji.



Jak informuje Nadgoplańskie WOPR w Kruszwicy, które zostało zadysponowane na miejsce zdarzenia, auto uderzyło drzewo. Za kierownicą miał być mężczyzna, który mimo obrażeń głowy i ręki oddalił się w nieznanym kierunku. Poszukiwania trwały do wczesnych godzin rannych i nie przyniosły skutku.



Nie wiadomo też, czy autem podróżowali pasażerowie i w jakim są stanie.