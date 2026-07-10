Enea Bydgoszcz Triahtlon w ten weekend. Będą utrudnienia dla kierowców i zmiany w komunikacji miejskiej

2026-07-10, 08:40 JW

Podczas Enea Bydgoszcz Triathlon będą utrudnienia w komunikacji miejskiej /fot. ZDMiKP, Jarosław Wieprzycki

Przed nami Enea Bydgoszcz Triathlon. W najbliższą sobotę i niedzielę, na czas trwania kolarskiej części imprezy, zamknięte zostaną niektóre ulice. Inaczej kursować będzie też komunikacja miejska.

Zmiany w organizacji ruchu





Kilka tysięcy uczestników wystartuje podczas tegorocznego Enea Bydgoszcz Triathlon. Impreza odbędzie się w sobotę i niedzielę (11 i 12 lipca). W tych dniach drogowcy wprowadzą czasowe zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

Utrudnienia będą obowiązywać:

w sobotę - od około godz. 6.30 do ok. 16.00 (pod koniec stopniowe przywracanie ruchu),

w niedzielę - od ok. 6.00 do ok. 16.30.

Na czas trwania imprezy częściowo z ruchu wyłączona zostanie:

al. Jana Pawła II, na odcinku od ronda Toruńskiego do Stryszka (w ciągu wydzielonego pasa ruchu; całościowo od ronda Toruńskiego do łącznika z rondem Inowrocławskim - zachodnia nitka),

al. Jana Pawła II, na odcinku od Stryszka (wyłącznie skrajnego lewego pasa ruchu) do przeplotki zlokalizowanej na wysokości łącznika z rondem Inowrocławskim.

Całkowicie zostanie zamknięta ul. Toruńska na odcinku od ronda Toruńskiego do ronda Bernardyńskiego.





Nie zaparkujemy samochodu na ul. Grodzkiej oraz Rybim Rynku i Starym Porcie (od Mostowej do Pocztowej).





- Zakazy parkowania będą obowiązywały odpowiednio dla ulicy Stary Port od 10.07.2026 od godz. 5:00 do 12.07.2026 do godz. 17.00 oraz dla ulicy Grodzkiej i Rybiego Rynku od 10.07.2026 od godz. 18.00 do 12.07.2026 do godz. 18.00 - informuje ZDMiKP.





Inaczej pojadą autobusy





Inaczej pojadą też autobusy komunikacji miejskiej. Zmiany będą dotyczyć linii nr 68, 69, 76, 80, 89, 99 oraz ZaT. Szczegółowe informacje można sprawdzić TUTAJ















