Od starych mebli po lokomotywę i samolot. W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" zaglądamy do muzeum w Redczu Krukowym

2026-07-10, 09:40 Adrianna Andrzejewska-Kuras /JW

W Redczu Krukowym działa prywatne Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego /fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" przenieśliśmy się w czasie. Zobaczyliśmy jak żyli nasi dziadkowie i pradziadkowie. Sprzęty gospodarstwa domowego, maszyny rolnicze, a także dawne pojazdy można podziwiać w prywatne Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym. Jest nawet stara lokomotywa, tramwaj i ...samolot.

Prawdziwa kapsuła czasu





W Redczu Krukowym działa prywatne Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego, dzięki któremu można przenieść się do czasów naszych dziadków i pradziadków. To efekt pasji kolekcjonerskiej Janusza Borkowskiego.

- Tutaj kiedyś była fabryka, zakład Krukowiak. Zakład został przeniesiony do Brześcia Kujawskiego, a te budynki zostały puste. Więc pan Janusz Borkowski, właściciel, postanowił zrobić muzeum. Eksponatów nam przybywało, musieliśmy dobudować jedną halę, drugą halę, trzecią halę. Jest co tutaj zwiedzać. Pan Janusz Borkowski to zbiera chyba od urodzenia, bo tych eksponatów jest naprawdę dużo. Także swoją pasją zaraził synów, którzy w naszym muzeum wzbogacili o samoloty, motoryzację, samochody. Także jesteśmy z tego dumni - mówi Wiesława Pinkowska, opiekunka muzeum.





Łezka w oku