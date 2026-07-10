Od starych mebli po lokomotywę i samolot. W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" zaglądamy do muzeum w Redczu Krukowym

W Redczu Krukowym działa prywatne Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego /fot. Adriana Andrzejewska-Kuras
W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" przenieśliśmy się w czasie. Zobaczyliśmy jak żyli nasi dziadkowie i pradziadkowie. Sprzęty gospodarstwa domowego, maszyny rolnicze, a także dawne pojazdy można podziwiać w prywatne Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym. Jest nawet stara lokomotywa, tramwaj i ...samolot.
Prawdziwa kapsuła czasu
W Redczu Krukowym działa prywatne Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego, dzięki któremu można przenieść się do czasów naszych dziadków i pradziadków. To efekt pasji kolekcjonerskiej Janusza Borkowskiego.
Są dawne sprzęty domowe, auta, a nawet lokomotywa i samolot. Właściciel chętnie dzieli się ze zwiedzającymi ciekawymi opowieściami związanymi z kolekcją.
- Tutaj kiedyś była fabryka, zakład Krukowiak. Zakład został przeniesiony do Brześcia Kujawskiego, a te budynki zostały puste. Więc pan Janusz Borkowski, właściciel, postanowił zrobić muzeum. Eksponatów nam przybywało, musieliśmy dobudować jedną halę, drugą halę, trzecią halę. Jest co tutaj zwiedzać. Pan Janusz Borkowski to zbiera chyba od urodzenia, bo tych eksponatów jest naprawdę dużo. Także swoją pasją zaraził synów, którzy w naszym muzeum wzbogacili o samoloty, motoryzację, samochody. Także jesteśmy z tego dumni - mówi Wiesława Pinkowska, opiekunka muzeum.
Łezka w oku
Jak wspomina, często z ust odwiedzających padają słowa „O, jak u mojej babci". Są stare, stuletnie meble, w tym siennik wypchany słoną lub sianem. Zobaczyć można również stary sprzęt codziennego użytku, warsztat stolarski oraz inne aspekty z dawnych lat, jak chociażby stuletnia apteka. Dla siebie znajdą też coś miłośnicy motoryzacji.
- Mamy ponad sto motorów i motorowerów. Wszelkiego rodzaju. Romety, komarki, MZ-ki, Irze, Panomie, przepiękne Osy. Mamy Junaka z przyczepką. Najlepsze motory, to wiadomo, błeski. Błeska nie zapaliła od kluczyka, to wystarczył popchnąć i działała - dodaje opiekunka.
Oprócz tego w muzeum zobaczymy przede wszystkim schron przeciwbombowy dla jednego żołnierza, samoloty oraz tramwaje.
Więcej o muzeum oraz o jego właścicielu można posłuchać poniżej.
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