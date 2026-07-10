Niespokojna noc w regionie. Niedaleko Wąbrzeźna palił się budynek gospodarczy

2026-07-10, 06:29 JW

Pożar budynku gospodarczego w Ostrowie /fot. OSP Płużnica

W nocy z czwartku na piątek (9-10.07.) doszło do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Ostrowo (powiat wąbrzeski). Dzięki sprawnej akcji strażaków w porę udało się ewakuować mieszkańców pobliskiego domu.

Niewiele brakowało, aby doszło do tragedii w Ostrowie, w powiecie wąbrzeskim. Tam przed północą doszło do pożaru budynku gospodarczego.



Dzięki sprawnej akcji strażaków przed ogniem uratowano pobliski dom oraz sąsiadujące łany zboża. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożaru badają służby.



W akcji brało udział pięć zastępów straży pożarnej: OSP Płużnica, OSP Błędowo, OSP Nowa Wieś Królewska, OSP Ryńsk i JRG Wąbrzeźno.