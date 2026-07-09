2026-07-09, 20:06 Agata Raczek/ DW

Dachowanie samochodu osobowego na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Jedna osoba została ranna/Fot. KM PSP we Włocławku

Do zdarzenia doszło w Grabkowie w powiecie włocławskim.

Autem jechał tylko kierowca, trafił do szpitala.



- Z nieustalonych przyczyn pojazd zjechał z jedni i dachował. Kierowca wydostał się z niego o własnych siłach. Ratownicy podjęli decyzję o przewiezieniu go do szpitala - mówi bryg. Mariusz Bladoszewski, rzecznik włocławskich strażaków.