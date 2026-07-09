„Licencja na produkcję pocisków Patriot nobilituje Ukrainę” [Wieści ze Wschodu]

2026-07-09, 22:45  Michał Słobodzian/DW
Maciej Jastrzębski/fot. Archiwum

Maciej Jastrzębski/fot. Archiwum

Amerykański prezydent poinformował, że Ukraina dostanie licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot.

- Dlaczego to jest ważne i czy Ukraina może szybko uruchomić tę produkcję? - pytał Macieja Jastrzębskiego Michał Słobodzian w „Wieściach ze Wschodu”.

- Odwołam się do niedawnej wizyty premiera i wicepremiera w Bydgoszczy, którzy uczestniczyli w uroczystości podpisania umowy między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 a amerykańską spółką produkującą między innymi rakiety Barracuda. Padły dość istotne i przyznam szczerze nowe dla mnie stwierdzenia, że Polska jest właściwie jedynym krajem w Europie, który będzie mógł dysponować technologiami do produkcji tego typu rakiet. Chodziło o pociski manewrujące dalekiego zasięgu, mniej więcej do 960-980 km. Jeżeli spojrzymy na decyzję Donalda Trumpa, żeby takie rakiety Patriot produkowane były na przykład na Ukrainie, to jest to decyzja z jednej strony nobilitująca Ukrainę, z drugiej także zachęcająca państwa Europy Zachodniej do tego, by z Ukrainą współpracowały, bo rakiet Patriot potrzebują wszyscy. Ukraińcom zaczyna brakować rakiet, ale i my, Holendrzy, Francuzi martwimy się, że choć mamy wyrzutnie rakiet Patriot, to nie mamy pocisków do tych rakiet, albo mamy ich mniej, niż byśmy sobie tego życzyli. Ta decyzja poprawi sytuację, jeśli chodzi o dysponowanie takimi pociskami - mówi Maciej Jastrzębski.

Cała rozmowa - poniżej.

„Wieści ze Wschodu”

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