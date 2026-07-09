W sprawie afery w szpitalu starosta wini poprzedników. Lecznica ma dostać pożyczkę na pensje

2026-07-09, 17:56 Mariusz Luda/DW

Konferencja prasowa w sprawie sytuacji szpitala w Mogilnie/fot. Mariusz Luda

Przez gigantyczną karę nałożoną po kontroli NFZ i zajęcie kont przez komornika szpital w Mogilnie nie ma pieniędzy na lipcowe pensje dla personelu.

Chodzi o wyprowadzanie milionów złotych przez zewnętrzną spółkę neurochirurgów.



- Proceder trwałby zapewne do dziś – powiedział Polskiemu Radiu PiK starosta mogileński Tomasz Krzesiński.



To on zwolnił w maju 2024 roku ówczesną dyrektorkę, Ewę Bonk-Woźniakiewicz. Wśród powodów wymienia: brak poprawy wyniku finansowego, odrzucenie programu naprawczego, a nawet kłamstwa.



- Przede wszystkim brak zaufania. Bardzo szybko zwolniliśmy panią dyrektor i po zatrudnieniu nowego dyrektora - po tygodniu - sprawa wyszła na jaw. Pani dyrektor nigdy ani mnie, ani zarządu nie poinformowała o tego typu procederze. To nie ja zatrudniałem panią dyrektor. Ta pani miała powierzone obowiązki dyrektora przez mojego poprzednika. Ja z tym zarządem zwolniłem panią dyrektor ze względu na brak zaufania, na brak współpracy. Zgłosiłem sprawę wraz z dyrekcją szpitala do prokuratury - podkreśla Tomasz Krzesiński.



Obecny szef placówki, Sebastian Jankiewicz, domaga się natychmiastowego wskazania i skazania winnych.

W najbliższy poniedziałek (13 lipca) ma się odbyć nadzwyczajne posiedzenie władz powiatu.

Szpital ma dostać ponad pół miliona złotych pożyczki na bieżące wypłaty pensji dla personelu.