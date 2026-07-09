Ratownicy wodni z Torunia i strażacy uratowali psa. Pływał w Wiśle

2026-07-09, 20:49  DW
Dopiero podczas drugiej akcji udało się wydostać psa z wody. Na brzeg bezpiecznie dostarczono go łodzią ratowniczą/ Fot. WOPR Toruń

Dopiero podczas drugiej akcji udało się wydostać psa z wody. Na brzeg bezpiecznie dostarczono go łodzią ratowniczą/ Fot. WOPR Toruń

Dopiero podczas drugiej akcji udało się wydostać psa z wody. Na brzeg bezpiecznie dostarczono go łodzią ratowniczą.

Rankiem, 9 lipca, ktoś zgłosił, że pies unosi się na Wiśle. Ratownicy i strażacy wypłynęli łodzią motorową. Szukali zwierzęcia w rejonie mostu kolejowego, ale bez skutku.

- O godz. 8.30 wpłynęło kolejne zgłoszenie – piesek ponownie był widziany w rzece! Tym razem akcja zakończyła się pełnym sukcesem! Piesek został bezpiecznie wyciągnięty z wody na łódź ratowniczą - relacjonują ratownicy.

Bezpośrednio po akcji zwierzę trafiło do schroniska, ale wiele wskazuje na to, że to uciekinier poszukiwany przez właścicieli od kilku dni w Toruniu i szybko trafi do domu.

Toruń
Dopiero podczas drugiej akcji udało się wydostać psa z wody. Na brzeg bezpiecznie dostarczono go łodzią ratowniczą/ Fot. WOPR Toruń

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