Ratownicy wodni z Torunia i strażacy uratowali psa. Pływał w Wiśle

2026-07-09, 20:49 DW

Dopiero podczas drugiej akcji udało się wydostać psa z wody. Na brzeg bezpiecznie dostarczono go łodzią ratowniczą/ Fot. WOPR Toruń

Dopiero podczas drugiej akcji udało się wydostać psa z wody. Na brzeg bezpiecznie dostarczono go łodzią ratowniczą.

Rankiem, 9 lipca, ktoś zgłosił, że pies unosi się na Wiśle. Ratownicy i strażacy wypłynęli łodzią motorową. Szukali zwierzęcia w rejonie mostu kolejowego, ale bez skutku.



- O godz. 8.30 wpłynęło kolejne zgłoszenie – piesek ponownie był widziany w rzece! Tym razem akcja zakończyła się pełnym sukcesem! Piesek został bezpiecznie wyciągnięty z wody na łódź ratowniczą - relacjonują ratownicy.



Bezpośrednio po akcji zwierzę trafiło do schroniska, ale wiele wskazuje na to, że to uciekinier poszukiwany przez właścicieli od kilku dni w Toruniu i szybko trafi do domu.



