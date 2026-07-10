Wieszano na nim obwieszczenia już w 1920 roku! Teraz słup ogłoszeniowy zniknął
To nie jest zwyczajny słup. Stanął na rogu Szczęśliwej i Świętego Antoniego we Włocławku ponad sto lat temu.
Nie miał statusu obiektu zabytkowego, ale na stałe był wpisany w pejzaż miasta. Dlatego - po interwencji mieszkańców - słup ogłoszeniowy wróci. Choć pierwotny projekt przebudowy Szczęśliwej i Świętego Antoniego skrzyżowania tego nie przewidywał.
- Prowadzona jest inwestycja pn. Zielone Tereny Śródmieścia. Projektant nie uwzględnił tego słupa, tworząc projekt, więc on zniknął z miejskiej przestrzeni. Oczywiście najważniejszym elementem jest hełm, czyli nakrycie słupa. Został zabezpieczony przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Będzie poddany renowacji i słup wróci na to samo miejsce - zapewnia Jakub Sztejnwald z włocławskiego urzędu miasta.
To najstarszy taki obiekt we Włocławku. Zachowały się archiwalne fotografie z roku 1920, na których słup widać wyraźnie z jego rozbudowaną, stalową kopułą, chroniącą przed deszczem naklejane tu plakaty i ogłoszenia.
Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego - poniżej.