Próbki wody w gminie Osielsko zostały źle pobrane. Tak wynika z protokołu po kontroli sanepidu
Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy dopatrzono się m.in. nieprawidłowości w działaniach Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie.
Woda z podwyższoną zawartością ołowiu przez ponad dwa miesiące miała docierać do mieszkańców podbydgoskich miejscowości: Żołędowo, Maksymilianowo i Wilcze.
Jak poinformował Polskie Radio PiK rzecznik bydgoskiego sanepidu - Łukasz Betański - ustalono, że próbka wody 5 maja została pobrana niezgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.
Strony mają teraz siedem dni na wniesienie uwag. Aktualnie system wodociągowy w całej gminie pracuje w sposób stabilny, a woda jest zdatna do spożycia - informują władze gminy.