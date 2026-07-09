Próbki wody w gminie Osielsko zostały źle pobrane. Tak wynika z protokołu po kontroli sanepidu

2026-07-09, 16:53 Natasza Trzebuchowska/DW

Woda z podwyższoną zawartością ołowiu przez ponad dwa miesiące miała docierać do mieszkańców podbydgoskich miejscowości/fot. Magnific/ilustracyjna

Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy dopatrzono się m.in. nieprawidłowości w działaniach Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie.

Woda z podwyższoną zawartością ołowiu przez ponad dwa miesiące miała docierać do mieszkańców podbydgoskich miejscowości: Żołędowo, Maksymilianowo i Wilcze.



Jak poinformował Polskie Radio PiK rzecznik bydgoskiego sanepidu - Łukasz Betański - ustalono, że próbka wody 5 maja została pobrana niezgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.





- Kolejną nieprawidłowością było to, że producent wody nie poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o przekroczeniu parametru pn. ołów. Ponadto Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie nie uzgodnił sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych. Kolejną nieprawidłowością był brak prawidłowej realizacji przez GZK kontroli wewnętrznej w zakresie właśnie badania ołowiu. Dyrektor GZK oraz jeden z kierowników zostali ukarani mandatami po 500 zł - mówi Łukasz Betański.