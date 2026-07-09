Osunęła się ściana kamienicy w Bydgoszczy. Jest ryzyko zawalenia budynku
Ewakuowano mieszkańców kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Bydgoszczy. Na miejscu pracują strażacy, m.in. ratownicy z Chełmży wyspecjalizowani w działaniach związanych z uszkodzonymi budowlami.
Podczas prac budowlanych doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Bydgoszczy. Ze względu na ryzyko zawalenia większej części obiektu, podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców, w sumie dziewięciu osób (pozostałych mieszkańców nie było w czasie zdarzenia w domach). Na miejscu działania prowadzą służby, m.in. strażacy.
- Ruch w rejonie uszkodzonej kamienicy (na wysokości Sienkiewicza 31) został wstrzymany.
- W związku z tym są również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej: linia nr 67 w kierunku Dworca Głównego PKP nie obsługuje przystanku pn. Plac Piastowski.