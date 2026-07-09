Osunęła się ściana kamienicy w Bydgoszczy. Jest ryzyko zawalenia budynku

2026-07-09, 14:58 Agata Raczek/ DW

Podczas prac budowlanych doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Bydgoszczy/Fot. Agata Raczek

Ewakuowano mieszkańców kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Bydgoszczy. Na miejscu pracują strażacy, m.in. ratownicy z Chełmży wyspecjalizowani w działaniach związanych z uszkodzonymi budowlami.

Podczas prac budowlanych doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Bydgoszczy. Ze względu na ryzyko zawalenia większej części obiektu, podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców, w sumie dziewięciu osób (pozostałych mieszkańców nie było w czasie zdarzenia w domach). Na miejscu działania prowadzą służby, m.in. strażacy.





- Ściana jest jakby trochę przesunięta, zapadła się. Ewakuowaliśmy wszystkich mieszkańców. Odłączyliśmy media: prąd, gaz oraz wodę. Wspólnie z nadzorem budowlanym pracowaliśmy nad zabezpieczeniem obiektu - mówi st. bryg. Sylwester Włoszczyński, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy.





Najwcześniej w piątek rano (10 lipca) będzie podejmowana decyzja o ewentualnym wejściu mieszańców do mieszkań. Noc spędzą w lokalach zastępczych.

Ruch w rejonie uszkodzonej kamienicy (na wysokości Sienkiewicza 31) został wstrzymany.

W związku z tym są również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej: linia nr 67 w kierunku Dworca Głównego PKP nie obsługuje przystanku pn. Plac Piastowski.