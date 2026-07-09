W żadnym innym szpitalu w kraju nie robią tylu operacji robotycznych, co w bydgoskim Centrum Onkologii [zdjęcia]
Lekarze z Centrum Onkologii w Bydgoszczy w 2025 roku wykonali prawie 1200 takich zabiegów z wykorzystaniem robotów. Co więcej - ten szpital jako pierwszy w Polsce przekroczył poziom tysiąca operacji robotycznych w ciągu roku.
- W Centrum Onkologii w Bydgoszczy funkcjonują trzy roboty da Vinci.
- Pracują na rzecz urologii, chirurgii onkologicznej, ginekologii i chirurgii klatki piersiowej.
- Dzięki nim w zeszłym roku w placówce 13 lekarzy wykonało 1187 zabiegów robotycznych.
Chirurgia robotowa w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. W całym kraju w zeszłym roku zabiegi z wykorzystaniem robotów wykonywały już 93 szpitale. W 2024 roku było ich 77, a trzy lata temu 58. Takie zabiegi gwarantują niezwykłą precyzję ruchów. Dla pacjentów oznacza to przede wszystkim większe bezpieczeństwo.
- Mniejsza jest liczba powikłań, mniejsza jest utrata krwi. Chory po takich operacjach po dwóch - trzech dobach może iść do domu, nie skarżąc się na dolegliwości bólowe - zaznacza Janusz Kowalewski.
W tej dziedzinie imponującym wynikiem może się wykazać także Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy - jest w czołówce placówek, w których wykonano najwięcej zabiegów przy użyciu jednego robota. W 2025 roku tamtejsi lekarze wykonali ich ponad pół tysiąca.
Według najnowszego raportu „Chirurgia robotowa w Polsce 2026” w zeszłym roku w naszym regionie operacje robotyczne wykonywało osiem placówek. Pod względem dostępności do takich zabiegów województwo kujawsko-pomorskie jest ogólnopolskim liderem. Także w przeliczeniu na liczbę nowych zachorowań na raka, najlepsza dostępność chirurgii robotowej była w naszym regionie.
Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.