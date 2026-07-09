Spięcie przed IKS „Solino” z udziałem Daniela Obajtka. Mamy komentarz Orlenu [aktualizacja, wideo]

2026-07-09, 13:16  Marcin Glapiak/BN
Daniel Obajtek/fot. Marcin Glapiak

Daniel Obajtek/fot. Marcin Glapiak

Gorąco przed siedzibą inowrocławskich Kopalń „Solino”. Kiedy były szef Orlenu Daniel Obajtek usiłował wejść na teren zakładu, został odepchnięty przez szefa kopalń soli Wojciecha Kotlarka.

Po zakończonej konferencji prasowej były szef Orlenu usiłował wejść na teren IKS „Solino”, bo jak wcześniej zapowiedział chciał dołączyć do protestujących ze związku NSZZ „Solidarność” Inowrocławskich Kopalni Soli. Po przekroczeniu tak zwanej barierki drogę zastawił mu obecny szef IKS „Solino” Wojciech Kotlarek.

Doszło do spięcia między europosłem a włodarzem zakładu, po 30 minutach na miejsce przyjechała policja. Sytuacja widoczna jest na poniższym nagraniu.

Europoseł Daniel Obajtek zamierza zgłosić sprawę na policję, w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej.

Krzysztof Brejza składa zawiadomienie na Daniela Obajtka do prokuratury

Europoseł Krzysztof Brejza poinformował na swoim Facebooku, że były szef Orlenu próbował nielegalnie wejść na teren IKS Solino, która jest strategiczną spółką skarbu państwa. W związku z usiłowaniem siłowego wtargnięcia Daniela Obajtka do zakładu kieruje zawiadomienie w tej sprawie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Krzysztof Brejza opisał w swoim wniosku próbę wejścia Daniela Obajtka do „Solino”. Ponadto prosi prokuraturę m.in. o przesłuchanie świadków, kierownictwa spółki i pracowników ochrony. Jego zdaniem wejście Daniela Obajtka mogło - jak czytamy w piśmie - „stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa całego zakładu”.

Mamy odpowiedz spółki Orlen w sprawie usiłowania wejścia na teren Solino europosła Daniela Obajtka


W nadesłanym do redakcji Polskiego Radia PiK oświadczaniu, władze Orlenu informują:

„Solino jest zakładem o znaczeniu strategicznym i na terenie spółki mogą przebywać wyłącznie uprawnione osoby lub dopuszczone zgodnie z właściwymi procedurami. Tym samym mandat posła do Parlamentu Europejskiego nie oznacza automatycznego, nieograniczonego prawa wejścia na teren zakładu. Dostęp do takich obiektów odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, zasadami ochrony obiektu oraz przepisami prawa”.






Relacja Marcina Glapiaka

Relacja Marcina Glapiaka

Spięcie między Danielem Obajtkiem a szefem IKS Solino Wojciechem Kotlarkiem/wideo nadesłane

Inowrocław

Region

Silny wiatr zniszczył bocianie gniazdo. Strażacy uratowali trzy pisklęta

Silny wiatr zniszczył bocianie gniazdo. Strażacy uratowali trzy pisklęta

2026-07-09, 18:59
W sprawie afery w szpitalu starosta wini poprzedników. Lecznica ma dostać pożyczkę na pensje

W sprawie afery w szpitalu starosta wini poprzedników. Lecznica ma dostać pożyczkę na pensje

2026-07-09, 17:56
Próbki wody w gminie Osielsko zostały źle pobrane. Tak wynika z protokołu po kontroli sanepidu

Próbki wody w gminie Osielsko zostały źle pobrane. Tak wynika z protokołu po kontroli sanepidu

2026-07-09, 16:53
W żadnym innym szpitalu w kraju nie robią tylu operacji robotycznych, co w bydgoskim Centrum Onkologii [zdjęcia]

W żadnym innym szpitalu w kraju nie robią tylu operacji robotycznych, co w bydgoskim Centrum Onkologii [zdjęcia]

2026-07-09, 15:49
Osunęła się ściana kamienicy w Bydgoszczy. Jest ryzyko zawalenia budynku

Osunęła się ściana kamienicy w Bydgoszczy. Jest ryzyko zawalenia budynku

2026-07-09, 14:58
Afera w szpitalu w Mogilnie. Szpital nie ma pieniędzy na wypłaty

Afera w szpitalu w Mogilnie. Szpital nie ma pieniędzy na wypłaty

2026-07-09, 13:54
Zderzenie trzech pojazdów na Szosie Lubickiej w Toruniu. Droga w kierunku autostrady jest zablokowana

Zderzenie trzech pojazdów na Szosie Lubickiej w Toruniu. Droga w kierunku autostrady jest zablokowana

2026-07-09, 12:50
Większość byków, które uciekły z gospodarstwa w gminie Chełmża, została schwytana. Poszukiwania trwają

Większość byków, które uciekły z gospodarstwa w gminie Chełmża, została schwytana. Poszukiwania trwają

2026-07-09, 12:45
Przemysław Czarnek i Daniel Obajtek protestują przed Solino. Były szef Orlenu chce dołączyć do strajku głodowego

Przemysław Czarnek i Daniel Obajtek protestują przed „Solino”. Były szef Orlenu chce dołączyć do strajku głodowego

2026-07-09, 12:08

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę