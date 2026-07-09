Spięcie przed IKS „Solino” z udziałem Daniela Obajtka. Krzysztof Brejza składa zawiadomienie do prokuratury [wideo]

2026-07-09, 13:16 Marcin Glapiak/BN

Daniel Obajtek/fot. Marcin Glapiak

Gorąco przed siedzibą inowrocławskich Kopalń „Solino”. Kiedy były szef Orlenu Daniel Obajtek usiłował wejść na teren zakładu, został odepchnięty przez szefa kopalń soli Wojciecha Kotlarka.

Po zakończonej konferencji prasowej były szef Orlenu usiłował wejść na teren IKS „Solino”, bo jak wcześniej zapowiedział chciał dołączyć do protestujących ze związku NSZZ „Solidarność” Inowrocławskich Kopalni Soli. Po przekroczeniu tak zwanej barierki drogę zastawił mu obecny szef IKS „Solino” Wojciech Kotlarek.



Doszło do spięcia między europosłem a włodarzem zakładu, po 30 minutach na miejsce przyjechała policja. Sytuacja widoczna jest na poniższym nagraniu.



Europoseł Daniel Obajtek zamierza zgłosić sprawę na policję, w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej.



Krzysztof Brejza składa zawiadomienie na Daniela Obajtka do prokuratury



Europoseł Krzysztof Brejza poinformował na swoim Facebooku, że były szef Orlenu próbował nielegalnie wejść na teren IKS Solino, która jest strategiczną spółką skarbu państwa. W związku z usiłowaniem siłowego wtargnięcia Daniela Obajtka do zakładu kieruje zawiadomienie w tej sprawie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.



Krzysztof Brejza opisał w swoim wniosku próbę wejścia Daniela Obajtka do „Solino”. Ponadto prosi prokuraturę m.in. o przesłuchanie świadków, kierownictwa spółki i pracowników ochrony. Jego zdaniem wejście Daniela Obajtka mogło - jak czytamy w piśmie - „stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa osob przebywających na terenie przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa całego zakładu”.





