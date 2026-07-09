Zderzenie trzech pojazdów na Szosie Lubickiej w Toruniu. Droga w kierunku autostrady jest zablokowana
Utrudnienia na Szosie Lubickiej w Toruniu, na wyjeździe w kierunku Warszawy przed węzłem autostradowym w Lubiczu. Doszło tam do zderzenia trzech pojazdów. Droga jest nieprzejezdna.
Do zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 12. Łącznie pojazdami podróżowały cztery osoby. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy udzielali pomocy uczestnikom zdarzenia.
W miejscu wypadku występują poważne utrudnienia. Droga jest nieprzejezdna - tworzą się korki.