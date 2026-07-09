Większość byków, które uciekły z gospodarstwa w gminie Chełmża, została schwytana. Poszukiwania trwają

2026-07-09, 12:45 Michał Zaręba/BN

Trwają poszukiwania byków, większość została schwytana. Wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt/fot. Michał Zaręba

Trwa akcja poszukiwawcza byków, które w poniedziałek uciekły z gospodarstwa w gminie Chełmża. Większość została już schwytana. Nadal trwa jednak akcja poszukiwawcza pozostałych zwierząt.

Służby przeczesują teren z wykorzystaniem m.in. dronów. - Monitorujemy okolicę - mówi jeden z właścicieli gospodarstwa. - Na tę chwilę szukamy prywatnie, a także z wykorzystaniem dronów, które są zadysponowane przez służby. Są osoby w terenie, w lasach. Kiedy zwierzę znajdzie się na obiektywie to służby dostają koordynaty. Próbujemy odłowić byki jak najszybciej - dodaje.



Współwłaściciel przeprasza za zaistniałą sytuację. Osoby, które zauważą byki, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112.



Nie należy zbliżać się do byków i próbować samodzielnie je odławiać.