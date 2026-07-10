Seniorzy z Włocławka wykonali swoje pierwsze odbitki. Artystyczne zajęcia Galerii Sztuki Współczesnej

2026-07-10, 07:10 Radosław Jagieła/BN

Seniorzy z Włocławka wykonali swoje pierwsze odbitki podczas zajęć we włocławskiej Galerii Sztuki Współczesnej/fot. Radosław Jagieła

W każdy czwartek spotykają się w Galerii Sztuki Współczesnej i poznają różne techniki artystyczne. Seniorzy z Włocławka mieli okazję spróbować w czwartek swoich sił w grafice warsztatowej. Poznali tajniki linorytu i samodzielnie wykonali swoje pierwsze odbitki.

- Ten próbny rysunek trzeba nanieść dokładnie na płytkę i albo punktowo robić obrys z obrazka, albo przerysować sobie - usłyszał nasz reporter. - To dla mnie nowość, zobaczymy, co z tego wyjdzie - dodali uczestnicy zajęć w Galerii Sztuki Współczesnej.



Szybką instrukcję wykonania odbitek, z wykorzystaniem grafiki warsztatowej, podała Małgorzata Jabłońska, instruktorka z włocławskiej galerii. - Na gumowej matrycy wykonuje się rysunek i potem go wycina za pomocą dłut, a następnie pokrywa farbą i drukuje - poinformowała.



Warsztaty w ramach projektu „Posztukuj z GSW” będą prowadzone do końca października. W programie są między innymi zajęcia z szydełkowania, tworzenia mozaik i kolażu.