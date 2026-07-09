Zuchwała kradzież w Aleksandrowie Kujawskim. Senior stracił torbę, policja zatrzymała dwóch podejrzanych

2026-07-09, 19:54  BN
Senior stracił torbę, policja zatrzymała dwóch podejrzanych/fot. KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Senior stracił torbę, policja zatrzymała dwóch podejrzanych/fot. KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych po zuchwałej kradzieży na szkodę 78-letniego mieszkańca powiatu aleksandrowskiego. Do zdarzenia doszło przy dworcu PKS w Aleksandrowie Kujawskim. Straty wyceniono na ponad 1000 złotych.

Do zdarzenia doszło w środę (8 lipca) około godziny 11.00. Jak informuje aleksandrowska policja, 78-latek stał obok swojej torby, gdy nagle podbiegł do niego mężczyzna i wykorzystując moment zaskoczenia, zabrał jego własność.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia razem z kolegą, który obserwował przebieg kradzieży. W torbie znajdowały się pieniądze, dowód osobisty oraz odzież.

Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze przeanalizowali zapisy monitoringu, na których rozpoznali podejrzanych. Ich wizerunki okazano pokrzywdzonemu, który potwierdził, że to właśnie oni dokonali kradzieży.

Policjanci zatrzymali 47-latka podejrzanego o zabranie torby na terenie Aleksandrowa Kujawskiego. Z kolei jego 53-letni wspólnik został zatrzymany w miejscu zamieszkania.

Obaj mężczyźni usłyszą zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej. Za to przestępstwo grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Funkcjonariuszom udało się również odzyskać część skradzionych przedmiotów.

Aleksandrów Kujawski
Senior stracił torbę, policja zatrzymała dwóch podejrzanych/fot. KPP w Aleksandrowie Kujawskim

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