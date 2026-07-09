Woda w gminie Osielsko już bez ołowiu. Wójt wydał oświadczenie

2026-07-09, 11:44 Natasza Trzebuchowska/BN

Wójt gminy Osielsko Łukasz Jedliński/fot. Natasza Trzebuchowska

Woda w gminie Osielsko jest już zdatna do spożycia, system wodociągowy pracuje w sposób stabilny. Głos w tej sprawie oficjalnie zabrał wójt Łukasz Jedliński.

- Rozumiem, że informacje z ostatnich dni mogły wywołać u państwa niepokój o zdrowie wasze i waszych najbliższych - mówił.



Za chwilę ogłosił dobrą nowinę o tym, że woda w gminie Osielsko jest zdatna do picia, co potwierdziły środowe wyniki badań próbek. - Woda w całej naszej gminie spełnia wymagania sanitarne. Zależy mi na tym, aby każdy szczegół tej sprawy został dokładnie wyjaśniony - dodał.



Wójt przeprosił również mieszkańców za czas niepewności i zmartwień. - Zapewniam wszystkich państwa, że nikt z nas nie był i nie jest narażony na niebezpieczeństwo - poinformował Łukasz Jedliński.

